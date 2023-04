Workday will in den Channel

Seit rund einem Jahr wirkt der SAP-Veteran Christopher Knörr beim SaaS-Anbieter Workday, wo er den Dach-Markt verantwortet. An einer Medienveranstaltung in Zürich sprach er über die Pläne des amerikanischen Unternehmens.

Eine seiner wichtigsten Botschaften: In nächster Zeit will der HR-Software-Spezialist sein bisheriges Partnernetzwerk von aktuell 17 Unternehmen in Europa massiv ausbauen. Diese Firmen, darunter grosse Player wie Accenture, PwC, EY oder Mercer, sind aktuell als Implementierungspartner tätig.

Partner unter Kontrolle

Andre Jenczmionka, der bei Mercer in der Dach-Region den Bereich Digital Solutions leitet, erläuterte die spezielle Vorgehensweise von Workday: Mercer werde "geknechtet", sagte er wörtlich, und meinte damit die starke Kontrolle, die Workday bei den Partnern ausübt.

Nun will Workday – das Unternehmen macht heute 100% Direktgeschäft – unter anderem ins Reseller-Geschäft einsteigen. Dazu laufe aktuell in Asien ein Pilotprojekt, welches neue Erkenntnisse liefern soll. Darüber hinaus gibt es Pläne für Co-Selling und Umsatzbeteiligungen, Workday nennt letzteres Incentivierungsprogramme.

Abacus wird beobachtet

Man verspreche sich davon Skaleneffekte, sagte Christopher Knörr. In der Schweiz sieht das Unternehmen vor allem im mittelständischen Bereich Wachstumspotenzial. Ein Markt, in dem aktuell Abacus gut unterwegs ist und mit dem Zukauf von Umantis mutmasslich noch stärker wird . Zur geplanten Akquise wollte Workday auf Nachfrage keinen Kommentar abgeben. "Lasst uns abwarten, was sie daraus machen", sagte Frederic Alran, Country Manager Schweiz und Österreich bei Workday.

Ohnehin sieht sich das US-Unternehmen in einer anderen Liga spielen als die St.Galler. Sie zählen nach eigenen Angaben 40% der Firmen aus den Top 10 des SMI zur Kundschaft. Konkret genannt werden etwa ABB, Roche, Novartis, Lonza, On, Julius Bär und Swiss Life. Darüber hinaus ist aber nicht viel zu erfahren. Weder zur Anzahl der Kunden noch die Zahl der Mitarbeitenden in der Schweiz will das Unternehmen nennen. "Befehl von oben", heisst es als Begründung. Und man spürt, dass das den Verantwortlichen nicht passt.