Xing schliesst Zürcher Büro

Auch Xing zückt den Rotstift. Das Mutterunternehmen New Work will sich neu ausrichten. Insgesamt werden 68 Mitarbeitende entlassen. Der Grossteil davon war in Hamburg platziert, aber auch Standorte wie Valencia, Barcelona und Porto mussten einbüssen. Das Büro in Zürich macht gänzlich dicht.

"Unser siebenköpfiges Team im Zürich-Office wird komplett aufgelöst und die Kunden werden künftig von München und Österreich aus bedient", sagt Petra von Strombeck, die Vorstandsvorsitzende der Gruppe New Work. "Wir sind jahrelang nur gewachsen. Vom kleinen Hamburger Start-up zum 2000-Mann-Laden. Das ist jetzt schon ein gravierender Einschnitt für uns. Im Moment können wir die Mitarbeitenden aber leider nicht woanders einsetzen."

Man möchte künftig nicht nur als soziales Netzwerk wahrgenommen werden, sondern sich zum Job-Netzwerk etablieren, um aktiv Arbeitsplätze zu vermitteln.

"Wir wollen den Nutzerinnen und Nutzern noch besser dabei helfen, den Arbeitgeber zu finden, mit dem sie langfristig zufrieden sind. Bei dem nicht nur der Lebenslauf zur Stellenausschreibung passt, sondern auch die Persönlichkeit zur Unternehmenskultur", so von Strombeck. Dafür wolle man sich nun optimal aufstellen. Auch wenn das Stellenstreichungen bedeute.