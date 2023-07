Yahoo will zurück an die Börse

Yahoo, einer der frühen wichtigen Player im Internet, plant offenbar eine Rückkehr an die Börse. CEO Jim Lanzone sagte der 'Financial Times', sein Ziel sei es, den im Silicon Valley ansässigen Konzern wieder bekannt zu machen. Dazu gehöre auch, Yahoo wieder an die Börse zu bringen. Das Unternehmen sei "finanziell bereit" und "sehr profitabel", so Lanzone, der das Unternehmen seit 2021 leitet.

Man habe als privates Unternehmen zwar gewisse Vorteile, strebe gleichzeitig aber weiteres Wachstum an, so der CEO zur Zeitung (Paywall). Yahoo sei in verschiedenen Bereichen auf der Suche nach möglichen Übernahmekandidaten.

Yahoo ging im April 1996 an die Börse und wurde mit seiner Kombination aus Web-Suche und E-Mail schnell zu einer der beliebtesten Websites für Internetnutzer weltweit. 2008 lehnte Yahoo ein 47 Milliarden Dollar schweres Übernahmeangebot von Microsoft ab. Nach dem Zusammenbrechen der Dotcom-Blase hatte Yahoo mit sinkenden Werbeeinnahmen zu kämpfen. Hinzu kam stärkere Konkurrenz, etwa von Google. Noch immer gehört Yahoo laut dem CEO zu den Top-3 Search-Anbietern, sei aber "zum jetzigen Zeitpunkt zu klein", um mit Google und Bing konkurrieren zu können.

Gemessen am Traffic gehört Yahoo laut Lanzone aber immer noch zu den fünf grössten Online-Firmen weltweit, "auch nach all dieser Zeit und nach sechs Jahren im Besitz eines Telekommunikationsunternehmens".

2017 wurde das Kerngeschäft des einstigen Dotcom-Lieblings von Verizon übernommen . Seit 2021 gehört Yahoo dem Finanzinvestor Apollo aus New York, der das Unternehmen für rund 5 Milliarden US-Dollar von Verizon gekauft hat.

Zu Yahoo gehören eine Reihe Geschäftsbereiche, darunter E-Mail, Finanzen, Nachrichten und Sport sowie weitere Marken wie die Tech-Newsseite 'Techcrunch'. In vielen Bereichen, so der CEO zur 'Financial Times', sei Yahoo die "Nummer eins oder die Nummer zwei". Er ergänzt: "Auch wenn das Unternehmen zu verschiedenen Zeitpunkten Probleme hatte, sind wir immer noch riesig, was den Traffic angeht, und produktmässig haben wir unsere besten Tage noch vor uns."