Yokoy gründet spanische Niederlassung

Das Zürcher Fintech-Startup Yokoy expandiert nach Spanien. Nach den Eröffnungen der Niederlassungen in Wien, München und Amsterdam will das im Jahr 2019 gegründete Jungunternehmen nun seine Position in Südeuropa ausbauen, heisst es in einer Mitteilung. Ein lokales Team in Madrid soll laut Yokoy die spanischen Kunden bei der Automatisierung ihres Ausgabenmanagements unterstützen und den Finanzabteilungen entsprechend unter die Arme greifen.

Yokoy bietet eine All-in-One-Plattform für das Ausgabenmanagement an, die auf Künstliche Intelligenz zurückgreift. So will das Startup die Prozesse rund um die Geschäftsausgaben automatisieren. Die Plattform lasse sich auch in bestehende ERP-Systeme integrieren, arbeite mit unterschiedlichen Währungen und lese automatisch Steuersätze aus.

"Die traditionelle Herangehensweise an Finanzprozesse bremst spanische Unternehmen signifikant aus, weshalb hier das Interesse am Einsatz von KI sehr gross ist", erklärt Siro Márquez, Senior Account Executive für Yokoy Madrid, in der Mitteilung.