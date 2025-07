Zahl der Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen steigt weiter an

Laut Angaben des Security-Software-Herstellers Check Point registrierte er im zweiten Quartal dieses Jahres in der Schweiz durchschnittlich 1097 Cyberangriffe pro Woche und Organisation, 9% mehr als ein Jahr zuvor. In Deutschland war der Zuwachs mit 22% auf 1286 stärker. In beiden Ländern ist die Angriffshäufigkeit aber noch deutlich tiefer als in anderen Ländern. Europaweit stieg die Zahl der Angriffe laut Check Point um 22% auf durchschnittlich 1669, weltweit ebenfalls um 22% auf 1984.

Gemäss weiteren Zahlen von Check Point werden in Europa Organisationen im Bildungswesen mit Abstand am Häufigsten angegriffen. In diesem Sektor gebe es im Durchschnitt 4388 wöchentliche Cyberangriffe pro Organisation (+31%). Dahinter folgen Behörden (2632 Angriffe, +26%) und Unternehmen im Telekommunikationsbereich (2612 Angriffe, +38%).

Basierend auf öffentlichen Daten von sogenannten Ransomware-Shamesites, auf denen ihre Opfer öffentlich blossstellen, gab es laut Check Point im 2. Quartal 2025 weltweit etwa 1600 erfolgreiche Ransomware-Angriffe. 53% davon entfallen auf Nordamerika und 25% auf Europa. Die Opfer stammen demnach aus verschiedensten Branchen, von denen aber keine besonders stark vertreten ist. Die meisten Opfer verzeichnete Check Point in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen ( 10,7% der Opfer), industrielle Fertigung (9,8%) sowie Bau- und Ingenieurswesen (9,5%).