Zahlreiche US-amerikanische Krankenhäuser schon wieder von Cybervorfall betroffen

Cyberkriminelle haben die zweitgrösste US-amerikanische Gesundheitsorganisation CommonSpirit Health ins Visier genommen. Es ist in den Vereinigten Staaten dieses Jahr bereits der 16 Ransomware-Angriff in der Branche. Über 60 US-Krankenhäusern waren allein 2022 betroffen – und noch immer ist kein Ende in Sicht.

CommonSpirit Health ist eine in Chicago ansässige gemeinnützige Organisation mit mehr als 1000 Einrichtungen und 140 Krankenhäusern in 21 Bundesstaaten. Sie mussten gemäss ihrer Website einige IT-Systeme offline nehmen, unter anderem auch die elektronische Patientenakte (EHR). Man würde alles dafür tun, um den Unterbruch kurzzuhalten, heisst es in der Mitteilung sinngemäss. "Wir nehmen unsere Verantwortung für die Sicherheit unserer IT-Systeme sehr ernst. Aufgrund dieses Problems mussten sogar einige Patiententermine verschoben werden." Der Security-Vorfall deutet laut 'The Register' auf einen Ransomware-Angriff hin.

Aufholbedarf auch in der Schweizer Gesundheitsbranche

Das Gesundheitssystem bleibt auch hierzulande nicht verschont. Im März wurden zum Beispiel über 43'000 medizinische Dateien von zwei Neuenburger Arztpraxen im Darknet veröffentlicht. Betroffen waren unter anderem sensible Daten wie Krankheitsgeschichten und medizinische Behandlungen.

Später dieses Jahr gab es auch einen Vorfall beim Schweizer Spitalverband H+ . Dabei handelte es sich um eine breit angelegte Attacke auf mehrere Organisationen, darunter auch Institutionen des Gesundheitswesens. Es mussten sämtliche Server heruntergefahren werden. In Sachen Sicherheit hat die Branche also noch einiges zu tun.