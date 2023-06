Zehn gefährliche Backup-Irrtümer

Irrtümer zum Thema Datensicherung sind immer noch verbreitet - zum Beispiel die folgenden:

Datensicherung ist zu teuer

Datenverluste können erhebliche Auswirkungen auf Ihr Geschäft haben und zu beträchtlichen finanziellen Verlusten, Geldstrafen und Reputationsschäden führen. In der heutigen geschäftlichen Realität, in der Daten eine zentrale Rolle spielen, sind die Konsequenzen besonders schwerwiegend. Die Gesamtkosten solcher Rückschläge können die Investitionen in eine zuverlässige Datensicherungslösung deutlich übersteigen. Datensicherung ist daher eine lohnende Investition.

Backups sind für kleine Unternehmen unnötig

Auch kleinste Unternehmen generieren wichtige Daten. Allerdings erfüllen Backups und Archivierung völlig unterschiedliche Zwecke. Backups dienen dazu, regelmäßig Daten zu kopieren, um sie im Falle eines Systemausfalls wiederherstellen zu können. Archivdaten hingegen werden langfristig aufbewahrt. Es ist keine angemessene Backup-Strategie, nur einmal im Jahr ein Backup durchzuführen. Die Häufigkeit der Backups hängt von der Menge und Qualität Ihrer Daten ab.

Cloud-Backup ist kompliziert

Cloud-Backups bieten viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Backups. Zum Beispiel brauchen sie weniger Zeit. Cloud-Backups machen physische Backups überflüssig, die besonders bei grossen Datenmengen aufwendig und teuer sein können. Cloud-Backups sind sicherer: Cloud-Anbieter setzen Verschlüsselungs- und Authentifizierungstechnologien ein. Besonders in Notfällen kann es von entscheidender Bedeutung sein, dass von überall auf Ihre Daten in der Cloud zugegriffen werden kann, solange eine Internetverbindung vorhanden ist.