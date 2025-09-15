Zentrale Ausgleichsstelle digitalisiert 1. Säule

Die Informatiksysteme der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) sollen in den nächsten Jahren umfangreich modernisiert werden. Dafür hat der Bundesrat dem Parlament die Botschaft für einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 66,1 Millionen Franken für die Jahre 2026-2032 überwiesen, wie er mitteilt.

Das Digitalisierungsprogramm sehe die Ablösung der aktuellen Informatikinfrastruktur durch eine einheitliche, modulare Lösung vor, heisst es in der Mitteilung. Die neuen Systeme würden die automatisierte Datenübernahme, eine verstärkte Automatisierung der Verarbeitung sowie den Datenaustausch mit den Partnerinstitutionen und den Versicherten erlauben. Ferner gewährleiste die Integration moderner Schnittstellenstandards einen medienbruchfreien und sicheren Datenaustausch mit den Kantonen, den Institutionen und internationalen Partnern. Der Bundesrat verspricht dadurch kürzere Bearbeitungszeiten und die Vereinfachung der administrativen Abläufe.

Das Digitalisierungsprogramm ermögliche es der ZAS, auf das Bevölkerungswachstum, die zunehmende Mobilität der Menschen und die steigende Zahl internationaler Austauschvorgänge zu reagieren, die jedes Jahr zu einem höheren Fallvolumen führen. Laut Mitteilung werde durch Automatisierung und Digitalisierung die Servicequalität verbessert, während die Kosten überschaubar blieben.

Parallel dazu hat der Bundesrat die Botschaft zum neuen Bundesgesetz über Informationssysteme in den Sozialversicherungen (BISS) verabschiedet, wie es weiter heisst. Er schaffe damit die rechtliche Grundlage für eine effiziente und sichere elektronische Kommunikation in der 1. Säule sowie für weitere Sozialversicherungen. Das Kernstück der Vorlage sei eine neue elektronische Plattform für die 1. Säule. Sie baue auf den Systemen der ZAS auf und soll von ihr betrieben werden, führt der Bundesrat aus.