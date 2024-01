Zentralschweizer Initiative will mehr Frauen in die IT holen

Unternehmen suchen teilweise händeringend nach ICT-Fachleuten, gleichzeitig verharrt der Frauenanteil in der Schweiz auf tiefem Niveau. Diesem Thema will sich eine Initiative in der Zentralschweiz annehmen: "She explores Tech: Women in digital Transformation" heisst das Projekt, das vom Verein Grid Lucerne initiiert wurde.

Mit dem Projekt, das von der Luzerner Regierung unterstützt wird, wolle man Frauen begleiten und ihre Präsenz in der digitalen Berufswelt stärken. Ziel sei mitunter auch, die Diversität in Teams zu erhöhen und somit einen nachhaltigen Wandel zu fördern, heisst es vom Verein, der ICT-Unternehmen in der Region vernetzt.

Dazu wolle man unter anderem Frauen in der ICT besser vernetzten und weibliche Vorbilder besser sichtbar machen. Im Rahmen des Projekts wolle sich Grid mit den Bedürfnissen von Frauen in unterschiedlichen Phasen ihres beruflichen und privaten Lebens auseinandersetzen. Späte Meetings oder Abend-Veranstaltungen können junge Mütter in Zeitnot bringen, so nur ein Beispiel, das Sabine Haidan, eine der Hauptverantwortlichen des Projekts, gegenüber der 'Luzerner Zeitung' beschreibt.

Es gehe nicht darum, Unternehmen ihre hohen Standards abzusprechen, führt sie aus. "Wir glauben fest daran, dass eine vielfältige Beteiligung zu innovativeren und inklusiveren Lösungen in der ICT führt", so Haidan, die bei Leuchter IT Solutions tätig war und später die Firma Frenz mitgegründet hat. David Tassi, Geschäftsführer von ICT-Berufsbildung Zentralschweiz und Vorstandsmitglied von Grid, ergänzt: "Wir werden das Problem des Fachkräftemangels nur lösen können, wenn wir Frauen von der Ausbildung bis zum Quer- oder Wiedereinstieg massiv stärker einbeziehen."