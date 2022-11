ZHAW gründet Martech-Lab

An der ZHAW gibt es neu ein Kompetenzzentrum für Marketing und Technologie (Martech), wie die Zürcher Hochschule mitteilt. Das vom Institut für Marketing an der ZHAW School of Management and Law gegründete Marketing Technology Lab soll Unternehmen dabei helfen, technologische Herausforderungen im Bereich Marketing zu bewältigen.

MItglieder erhalten Zugang zu Webinaren, Impulsvorträgen sowie Best Practices. Eine Mitgliedschaft kostet nach Angaben des Anbieters jährlich 990 Franken pro Person.

Eine Swiss Martech Studie 2021 der ZHAW zeige, wie dringend Unterstützung in diesem Bereich nötig sei. Marketing-Technologien würden sich rasant verändern und die Zahl der möglichen Tools wachse exponentiell an. "Unternehmen stehen vor der Herausforderung der immer dynamischeren und komplexeren Märkte", lässt sich Marcel Hüttermann, Leiter Martech Lab, zitieren. "Auch die Beantwortung der Frage, ob eher kleine, spezialisierte Lösungen oder All-in-one-Lösungen bevorzugt werden sollen, ist für Unternehmen mittlerweile kaum noch zu beantworten."

Interessierte werden "unternehmensindividuell und persönlich betreut", wie die Hochschule verspricht. Ausserdem versichert sie, keine Kontakt- und Unternehmensdaten an Tech-Anbieter weiterzugeben.

Bereits 2019 machte die ZHAW einen Schritt in Richtung "Martech" und bietet seither den "CAS Marketing Technology" an. 2 Jahre später folgte das gleichnamige Modul im Masterstudiengang "Master in Business Administration – Major Marketing".