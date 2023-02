ZHAW: Neuer Institutsleiter Computational Life Sciences

Die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) teilte mit, dass Thomas Ott per Januar die Leitung des Instituts für Computational Life Sciences (ICLS) in Wädenswil übernommen hat. Der bisherige langjährige Leiter Marcel Burkhard hat sich Ende 2022 pensionieren lassen.

Burkhard, so schreibt die ZHAW, habe als Internetpionier und Pionier der Logistiksimulation das einstige Institut für Angewandte Simulation zu einer schweizweit renommierten Institution im Bereich Computational Life Sciences aufgebaut.

Sein Nachfolger Thomas Ott arbeitet bereits seit 2007 als Dozent für Mathematik und Physik am ZHAW-Departement Life Sciences und Facility Management und ist seit 2012 stellvertretender Institutsleiter am ICLS sowie Leiter des Forschungsbereichs "Cognitive Computing in Life Sciences".

Dieser Forschungsbereich, erklärt die ZHAW, befasse sich mit der Entwicklung und dem Einsatz von computergestützten Methoden, Modellen und Systemen im Bereich der Biowissenschaften, angelehnt an das Vorbild der Lern- und Adaptionsfähigkeiten und die Selbstorganisation natürlicher Systeme.

Die entwickelten Lösungen würden einerseits menschliche Tätigkeiten und Entscheidungsprozesse unterstützen, aber auch bei der Automatisierung von Prozessen zum Einsatz kommen.