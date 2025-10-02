Zivilschutz erhält eine App

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) führt im Zivilschutz eine neue App ein, die Mobilapplikation " Dienstmanager". Diese ist Teil des Projektes Digitalisierung Zivilschutz (Dizis) und gehört zu den Top-Vorhaben des Babs. Es orientiert sich am armeeseitigen Projekt Digitalisierung Milizarmee (Dimilar).

Zum Projektstand hiess es im August: "Seitens Armee wird der Dienstmanager Mitte 2026 eingeführt. Deshalb muss im Rahmen des Projekts Dizis auch der Dienstmanager für den Zivilschutz in erster Priorität umgesetzt werden." Wie das Babs jetzt bekannt gibt, findet Anfang 2026 mit ausgewählten kantonalen und regionalen Zivilschutzorganisationen ein Pilotversuch statt, in dem der Dienstmanager unter realen Bedingungen getestet wird.

Die App sei als Anlauf- und Auskunftsstelle für die Angehörigen des Zivilschutzes gedacht, auf der alle relevanten Informationen zu Diensten, Einsätzen und Weiterbildungen des Zivilschutzes eingesehen werden können. Weiter soll sie das physische Dienstbüchlein sowie Papierdokumente ersetzen. Der Dienstmanager ermögliche "eine zentrale, übersichtliche und sichere Verwaltung aller Daten", so das Babs.

Aufgrund der Ähnlichkeit zur schon bestehenden Plattform von Dimilar könnte von einer bereits ausgereiften technischen Infrastruktur profitiert und Synergien zwischen Zivilschutz und Armee optimal genutzt werden. Im Onboarding ab Mitte 2026 würden die Daten aus den physischen Dienstbüchlein in die App übertragen. "Alle befugten Organisationen und die Angehörigen des Zivilschutzes erhalten zu diesem Zeitpunkt Zugriff auf die neue Plattform, wo sie ihre Daten einsehen können", erklärt das Bundesamt. Das physische Dienstbüchlein werde damit Mitte 2026 abgelöst.