Zofingen muss IT modernisieren

Die IT-Arbeitsplätze und -Infrastruktur der Stadt Zofingen müssen alters­bedingt ersetzt werden. Gemäss einer Mitteilung soll die Erneuerung basierend auf der Informatikstrategie in den Jahren 2024 und 2025 geschehen. Über den dafür nötigen Kredit über 1,23 Millionen Franken werde der Zofinger Einwohnerrat im Herbst 2023 entscheiden, so die Mitteilung.

Arbeitsplätze sowie die IT-Infrastruktur für den Betrieb der virtuellen Clients, der Applikationen und Dateiablagen hätten ihr Lebensende erreicht. Auch würden die eingesetzten Microsoft-Office-Programme nicht mehr gewartet und müssten auf neuere Versionen aktualisiert werden, so die Stadt.

Im Zuge der Digitalisierung und der Transformation von Geschäftsprozessen ändere sich auch die Arbeit in der öffentlichen Verwaltung. Vermehrt werde in bereichsübergreifenden Projekten und mit externen Partnern zusammen­gearbeitet, wie es in der Mitteilung heisst. Diesen Ansprüchen wolle man mit dem Umstieg auf neue cloudbasierte Dienste und Programme sowie dem Einsatz von mobilen Geräten Rechnung tragen.

In einer Mitteilung zur IT-Strategie erklärte die Stadt vergangenes Jahr, dass in Zukunft bevorzugt Cloud-Dienste genutzt werden sollen, anstatt Software hauptsächlich intern auf eigenen Servern zu betreiben. Man wolle "die Chancen der Digitalisierung nutzen", so Stadtpräsidentin Christiane Guyer jetzt. Mit der Modernisierung erhofft sich die Aargauer Stadt ferner, auch ihre Attraktivität als Arbeitgeberin zu steigern.

Neben den Arbeitsplätzen und der Infrastruktur will Zofingen auch in Datenschutz und IT-Security investieren. Dazu sollen auch die digitalen Kompetenzen der Mitarbeitenden gefördert werden.

Die städtische IT-Strategie sieht unter anderem eine Vereinheitlichung der IT-Organisationen vor. Dazu gehört auch die Zusammenführung der IT-Organisationen von Verwaltung und Schule. Wie aus der aktuellen Mitteilung hervorgeht, ist die Schule vom aktuellen Projekt nicht direkt betroffen. Die Arbeitsplätze der Schulen seien bereits auf einem neueren Stand, auch seien Basisdienste wie Netzwerk oder Wlan optimiert worden.