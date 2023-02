Zoom rutscht tief in die roten Zahlen

Beim Videokonferenzdienst Zoom flacht das Wachstum nach dem Boom zu Beginn der Pandemie weiter ab. Im vierten Quartal stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um 4% auf 1,1 Milliarden Dollar.

Unterm Strich verbuchte Zoom aber einen Quartalsverlust von 104,1 Millionen Dollar, nach einem Gewinn von 490,5 Millionen im Jahr zuvor. Bei Anlegern kam der Geschäftsbericht dennoch gut an. Die Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit einem Kurssprung von über 6%. Zoom übertraf die Markterwartungen mit seiner Gewinnprognose für das laufende Vierteljahr deutlich.

Nachdem Zoom in der Corona-Krise zu den grossen Gewinnern zählte und stark vom Trend zum Homeoffice profitierte, stehen die Zeichen inzwischen schon länger auf Abschwung. Im Februar kündigte die Firma angesichts der ungewissen Wirtschaftslage einen weitreichenden Stellenabbau an. Etwa 15% der Belegschaft – rund 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – sollte demnach gekündigt werden.

Zoom hatte während der Pandemie eine Einstellungsoffensive gestartet, die sich im Nachhinein als überdimensioniert herausstellte. Um Geld zu sparen, werden auch dem Topmanagement Bezüge gekürzt und Boni gestrichen. Vorstandschef Eric Yuan will sein Gehalt in diesem Geschäftsjahr um 98% senken.

Darüber hinaus will sich der Anbieter vom reinen Videocall-Dienst zur Bürosoftware weiterentwickeln und zur Kollaborationsplattform werden . Mit eigenen Mail- und Kalender-Services will sich Zoom an Teams und Slack orientieren und hat insbesondere kleine und mittlere Unternehmen im Fokus. Diese Pläne kündigte das Unternehmen allerdings schon im Herbst 2020 erstmals an – passiert ist bis heute wenig Konkretes.