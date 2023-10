Zoom will mit "Docs" Slack und Microsoft Teams Konkurrenz machen

An seiner alljährlichen Konferenz Zoomtopia hat Zoom eine Neuerung vorgestellt, die seine Plattform erheblich erweitert: Zoom Docs. "Ein KI-gestützter, modularer Workspace, der für ein reibungsloses hybrides Arbeiten entwickelt wurde", schreibt Zoom.

Docs umfasst neben Standard-Dokument-Funktionen auch Funktionen zur Projektverwaltung und zum Aufbau von Wikis, die sich in die Zoom-Plattform und in die Apps von Drittanbietern integrieren lassen. "So können Nutzerinnen und Nutzer Dokumente einfacher erstellen und gemeinsam bearbeiten. Ausserdem ist das Layout der Dokumente leicht anpassbar, indem Tabellen, Inhalte und Bilder eingefügt werden können", verspricht Zoom. Mit KI-Hilfe sollen Inhalte schnell auffindbar oder Dokumente einfach durchsucht werden.

Zoom soll dadurch zur universellen Arbeitsplatz-App werden und in Konkurrenz zu Google Workspace, Microsoft Teams oder Notion und Slack treten. Einen genauen Zeitpunkt, wann die Neuerungen breit ausgerollt werden, nannte das Unternehmen noch nicht. "Zoom Docs wird voraussichtlich ab 2024 verfügbar sein", heisst es.