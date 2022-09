Zoom will zur Kollaborationsplattform werden

Zu Beginn der Covid-19-Pandemie erlebte derVideokonferenzdienst Zoom einen riesigen Zulauf an Nutzenden. Die Tools des Unternehmens ermöglichten es Firmen, Schulen, Behörden und Privaten, dass virtuelle Treffen auch trotz den zwingenden örtlichen Distanzen stattfinden konnten. Seit die Pandemie allerdings vorüber ist, kämpft die Firma mit einem langsameren Umsatzwachstum und die Aktie verlor an der Börse an Wert.

Im Rahmen eines Pressegespräches an der Digital X in Köln erklärte Peter Sany, CIO-Berater beim Unternehmen für die DACH-Region, dass Zoom derzeit insbesondere an der Verbesserung seines Messaging-Dienstes arbeitet. Damit soll der Wechsel von einem Videokonferenzdienstleister zu einer Kollaborationsplattform bewerkstelligt werden. Die Firma will damit auf die neusten Entwicklungen im Arbeitsmarkt reagieren.