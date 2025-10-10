Zu teuer: Bündner Kantonsspital muss Cloud-Pläne aufgeben

10. Oktober 2025 um 12:59
image
Foto: Kantonsspital Graubünden

Aus dem Vorhaben, eines von zwei Rechenzentren durch die Cloud zu ersetzen, wird offenbar nichts. Einer der Gründe sind die zu hohen Kosten für den Cloud-Betrieb.

Das Kantonsspital Graubünden muss eine öffentliche Beschaffung zu Cloud-Diensten aufgrund von Mehrkosten abbrechen. Auf der Plattform Simap heisst es seitens des Spitals: Die eingegangenen Angebote erlauben keine wirtschaftliche Beschaffung oder überschreiten den Kostenrahmen deutlich.
