Zu teuer: Bündner Kantonsspital muss Cloud-Pläne aufgeben

Softwarekonzern Addepar eröffnet Schweizer Büro
Die auf Vermögensverwaltungslösungen spezialisierte Softwarefirma lässt sich am Bankenplatz Genf nieder. Von dort aus sollen Kunden im EMEA-Raum bedient werden.
