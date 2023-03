Zu viel Bildschirmzeit: Kritik an digitaler Bildungsstrategie

Vor allem Lehrpersonen hätten die Petition unterzeichnet, so Roche. Die Strategie sei schlecht durchdacht und sie basiere nicht auf einer pädagogischen Vision. Auch heute würden die Kinder bereits mehr als genug Zeit vor Bildschirmen verbringen, so die Kritik der mitunterzeichnenden Elternorganisation.

Die Petition , die über 2200 Personen unterzeichnet haben, fordert, dass die Strategie überarbeitet werden muss. Ausserdem sollen Betroffene stärker involviert werden. Kritik an der Einreichung gibts von der Freiburger CSP-Partei. Es brauche die digitale Bildungsstrategie des Kantons, weil Digitalisierung an den Schulen längst Realität sei. Die Verteilung von Tablets an Schulen führe zu Chancengleichheit, so die Partei gegenüber den ' Freiburger Nachrichten'