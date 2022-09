Zühlke ist neuer Partner des LowCodeLabs

Der Zürcher Softwarehersteller Zühlke und das LowCodeLab der Ostschweizer Fachhochschule (OST) haben eine strategische Partnerschaft verkündet. Sie verbünden sich im Bereich Low Code, um Forschung, Lehre und Wirtschaft zu vernetzen. So wollen sie Low Code und Citizen Development weiter erforschen, diese Erkenntnisse in die Praxis einführen sowie Erfahrungen aus der Praxis zurück in die Lehre überführen.

Zühlke bringe mehrere Jahre praktische Erfahrung im Bereich der Low-Code-Entwicklung mit, heisst es in einer Mitteilung. "Für uns ist es wichtig, die Forschung und Lehre zu unterstützen, um Low Code als ein neues Software-Entwicklungsparadigma umfassend zu verstehen und zu verbessern. Gleichzeitig freuen wir uns auf die spannenden Ergebnisse aus den Studien des LowCodeLabs und wie wir diese in unserer Praxis adaptieren können", lässt sich Silvan Stich, Head of Low Code von Zühlke, zitieren. Das LowCodelAb ist ein Kompetenzzentrum für Low-/No-Coding und startegisches Citizen Development. Es befindet sich an der OST - Ostschweizer Fachhochschule und bietet Workshops, Schulungen sowie Unterstützung bei Projekten. Neben Zühlke gehören unter anderem auch der IT-Dienstleister Adesso sowie der auf Proccess Management spezialisierte Dienstleister MINT zu den Partnern des LowCodeLabs.