Zühlke steigert den Umsatz erneut

Die Zühlke Group erzielte im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 238 Millionen Franken. Damit bleibe man auf globalem Wachstumskurs, teilt das Unternehmen mit. Im vorherigen Finanzjahr 2021 wurde erstmals die 200-Millionen-Marke übertroffen, jetzt ist der Umsatz um weitere 20 Millionen Franken gestiegen. Dazu beigetragen haben 1900 Mitarbeitende an 17 Standorten in 10 Ländern.

Zühlke konnte die globale Präsenz weiter ausbauen, insbesondere in den Bereichen Data & AI, und Digital Consulting sowie bei der Unterstützung von Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit. "Diese Themen werden auch in den kommenden Jahren einen wichtigen Schwerpunkt bilden", schreibt das Unternehmen.

Auch hierzulande stieg der Umsatz. Nicolas Durville, CEO Zühlke Schweiz, sagt in der Mitteilung: "In der Schweiz konnten wir 2022 unsere Marktposition in den Fokus-Branchen Health, Industrie, Versicherungen und Banking sowie darüber hinaus weiter stärken und umsatzmässig wachsen."