Zürcher Amt für Informatik bekommt mehr Personal

1. September 2025 um 10:12
Abo
image
Illustration: Erstellt durch inside-it.ch mit Le Chat

Das kantonale Budget 2026 sieht eine Stellenaufstockung vor. Auch die IT-Investitionen steigen, unter anderem für SAP.

In seinem Budgetentwurf 2026 sieht der Regierungsrat des Kantons Zürich Investitionen von bis zu 1,6 Milliarden Franken vor. Die weiterhin starke Bautätigkeit des Kantons präge dabei die Investitionsrechnung. "Zur sorgfältigen und zielgerichteten Verwendung der vorhandenen Steuergelder führte der Regierungsrat wie im vergangenen Jahr eine Investitionspriorisierung durch. Dennoch kann der Kanton Zürich seine umfangreichen Investitionen in seine Infrastruktur derzeit nicht vollständig aus eigener
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

imageAbo

St. Galler Regierungsrat: "Keine Alternative zu M365"

Auch im Kanton St. Gallen wurde Kritik an Microsoft 365 laut. Die Regierung nimmt Stellung zu einem Vorstoss im Parlament.

publiziert am 1.9.2025
imageAbo

Baden will Microsoft-ERP ablösen

Die Stadtverwaltung möchte eine neue Software für die Finanzprozesse anschaffen. Die bestehende Lösung basiert auf Microsoft Navision, das demnächst nicht mehr gewartet wird.

publiziert am 29.8.2025
image

Auch kleine Schweizer Städte wollen "smart" werden

Laut dem aktuellen Swiss Smart City Survey ist die Zahl der Projekte innert zwei Jahren deutlich gestiegen.

publiziert am 29.8.2025
imageAbo

Kanton Luzern stockt Informatik kräftig auf

Der Regierungsrat sieht die Informatik als strategischen Schlüsselbereich. Im Budget 2026 bekommt sie mehr Geld und zusätzliche Stellen.

publiziert am 28.8.2025