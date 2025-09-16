Zürcher Kantonsrat bremst Regierung beim Datenschutzgesetz

Die Informatikabteilung des EJPD wird Cloud Service Broker
Das EJPD übernimmt die Verantwortung für die sicherste Stufe der Bundescloud.
Der Bund hat im Jahr 2024 über 7,8 Milliarden Franken in Waren, Bau- und Dienstleistungen gesteckt. Davon hat der ICT-Sektor 1,6 Milliarden erhalten – der bisherige Höchstwert.
Das vermeintliche Vergehen von Swisscom geht auf das Jahr 2008 zurück.
Die Kantone Zug, Obwalden, Nidwalden, Appenzell Ausserrhoden, Schaffhausen und Schwyz wollen gemeinsam ein Private LLM nutzen.