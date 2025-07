Zürcher Online-Polizeiposten bleibt im Netz

Der Online-Polizeiposten der Kantonspolizei Zürich geht in den Regelbetrieb. Wie der Kanton mitteilt, sei das im Juli 2024 gestartete Pilotprojekt erfolgreich verlaufen. Aufgrund der hohen Nachfrage und der positiven Resonanz aus der Bevölkerung werde das Angebot nun definitiv eingeführt.

Nach rund der Hälfte der Versuchszeit hätten die virtuellen Polizistinnen und Polizisten noch Verstärkung bekommen: Seit Februar 2025 unterstütze auch die Stadtpolizei Zürich das Projekt mit zusätzlichem Personal. Dabei habe der nun beschlossene Regelbetrieb des Online-Postens keine Auswirkungen auf die Anzahl der traditionellen Posten der Kantonspolizei, heisst es weiter.

Während der einjährigen Versuchsphase sei das Angebot von rund 2000 Personen genutzt worden. In diesem Zeitraum wurden über 1750 Anzeigen erstattet und gut 230 polizeiliche Anfragen erfolgreich geklärt, so der Kanton. Die Anzeigeerstattung erfolge per Videokonferenz, wofür auf den mobilen Geräten der Bürgerinnen und Bürger die kostenlose App Microsoft Teams installiert sein müsse.

Parallel bleibe das seit 2013 bestehende Portal "Suisse ePolice" weiterhin aktiv. Über dieses Portal könnten in ausgewählten Fällen Anzeigen per Online-Formular erstattet werden, so der Kanton.