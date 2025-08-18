Zürcher Startup Evulpo sammelt 8,8 Millionen ein

Das Zürcher Startup Evulpo hat eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8,8 Millionen Franken erfolgreich abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilt, stamme ein Grossteil der Mittel von bestehenden Geldgebern.

Bei Evulpo heute investiert seien der Zürcher VC Serpentine Ventures, mehrere Schweizer Family Offices sowie Unternehmer-Persönlichkeiten wie Wefox-Gründer Dario Fazlic, Hiag-Verwaltungsratspräsident Felix Grisard, der frühere Swiss-Life-CEO Bruno Pfister, der auch als Investor tätige Fussballer Yann Sommer und Aribeda, die Familiengesellschaft des ehemaligen UBS-CEO Peter Wuffli. "Das Potenzial unserer KI-basierten Bildungsplattform ist schier grenzenlos. Wer bei uns einsteigt, hat gute Chancen, Teil der global führenden E-Learning-Solution zu sein", ist sich Christian Marty, Mitgründer und CEO von Evulpo, laut der Mitteilung sicher.

Das 2020 gegründete Startup ist nach eigenen Angaben seit 2022 in sieben Ländern aktiv . Die gleichnamige Lehr- und Lernplattform werde heute in der Schweiz von mehreren tausend Familien sowie rund hundert Schulen benützt.

Von den neuen Mitteln will Evulpo rund 70% direkt in die Produktentwicklung stecken. So sollen künftig alle Lektionen adaptiv sein: Die Lernpfade passen sich automatisch dem individuellen Wissensstand der Anwenderinnen und Anwender an. Zusätzlich sollen Gamification-Elemente wie Schul-Challenges integriert werden, so dass sich Klassen miteinander messen können. "Wir investieren dort, wo langfristig das Rennen entschieden wird – in ein überragendes Produkt, das laufend optimiert wird", sagt Jonas Fehlmann, Mitgründer und CFO von Evulpo.