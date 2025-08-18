Zürcher Startup Evulpo sammelt 8,8 Millionen ein

18. August 2025 um 09:50
image
Die Gründer Jonas Fehlmann und Christian Marty (v.l.). Foto: Evulpo

Die Investitionen sollen grösstenteils in die Weiterentwicklung der Lehr- und Lernplattform fliessen. Individuelle Lernpfade und Gamification-Elemente für Schulklassen sind geplant.

Das Zürcher Startup Evulpo hat eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8,8 Millionen Franken erfolgreich abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilt, stamme ein Grossteil der Mittel von bestehenden Geldgebern.
Bei Evulpo heute investiert seien der Zürcher VC Serpentine Ventures, mehrere Schweizer Family Offices sowie Unternehmer-Persönlichkeiten wie Wefox-Gründer Dario Fazlic, Hiag-Verwaltungsratspräsident Felix Grisard, der frühere Swiss-Life-CEO Bruno Pfister, der auch als Investor tätige Fussballer Yann Sommer und Aribeda, die Familiengesellschaft des ehemaligen UBS-CEO Peter Wuffli. "Das Potenzial unserer KI-basierten Bildungsplattform ist schier grenzenlos. Wer bei uns einsteigt, hat gute Chancen, Teil der global führenden E-Learning-Solution zu sein", ist sich Christian Marty, Mitgründer und CEO von Evulpo, laut der Mitteilung sicher.
Das 2020 gegründete Startup ist nach eigenen Angaben seit 2022 in sieben Ländern aktiv. Die gleichnamige Lehr- und Lernplattform werde heute in der Schweiz von mehreren tausend Familien sowie rund hundert Schulen benützt.
Von den neuen Mitteln will Evulpo rund 70% direkt in die Produktentwicklung stecken. So sollen künftig alle Lektionen adaptiv sein: Die Lernpfade passen sich automatisch dem individuellen Wissensstand der Anwenderinnen und Anwender an. Zusätzlich sollen Gamification-Elemente wie Schul-Challenges integriert werden, so dass sich Klassen miteinander messen können. "Wir investieren dort, wo langfristig das Rennen entschieden wird – in ein überragendes Produkt, das laufend optimiert wird", sagt Jonas Fehlmann, Mitgründer und CFO von Evulpo.
image

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

SwissGPT im Visier von OpenAI

Die KI-Weltmacht hat es auf die Schweizer Entwickler von AlpineAI abgesehen. Bei einer Klage geht es nicht um die Technologie, sondern nur um den Namen der hiesigen Lösung.

publiziert am 15.8.2025
image

Mobilezone verliert Umsatz

Aufgrund einer Neuausrichtung der Strategie büsst Mobilezone Umsatz ein. Das Geschäft in der Schweiz läuft laut dem Unternehmen aber "gut".

publiziert am 15.8.2025
image

Schweizer Ärzte finden KIS ineffizient

In einer Umfrage geben rund 2000 Ärztinnen und Ärzte den Klinikinformationssystemen schlechte Noten. Dazu kommt, dass sicherheitsrelevante Vorfälle oft nicht gemeldet werden.

publiziert am 14.8.2025
imageAbo

Bund nutzt digitale Beschaffung (noch) nicht

Mit zwei Softwarekomponenten sollten seit fünf Jahren die Beschaffungsprozesse des Bundes digitalisiert werden. Eine ist noch nicht fertig, die andere wird kaum genutzt.

publiziert am 14.8.2025