Zürcher Startup sammelt frisches Geld

Decentriq hat sich in einer Venture-Debt-Finanzierung 5 Millionen US-Dollar von der Silicon Valley Bank UK gesichert, heisst es in einer Mitteilung. Die Schweizer Jungfirma konnte somit nach der Series-A-Finanzierung im März dieses Jahr schon insgesamt 25 Millionen Dollar einheimsen.

Decentriq bietet eine Cloud-basierte Software-Plattform an, mit der Unternehmen Daten auf sichere Weise in einer Cloud speichern können. Anderen sollen Daten für Analyse- und Forschungszwecke zur Verfügung gestellt werden, ohne dass diese Zugriff auf Rohdaten erhalten. Das Start-up gehört auch zum Gründungsteam des Confidential Computing Consortiums, zu dem auch Microsoft, Google, Facebook und Intel zählen.

Mit dem frischen Geld wolle man die Plattform weiter ausbauen, schreibt der Zürcher Entwickler. Zu den bestehenden Partner gehören laut Decentriq bereits mehrere Medien- und Pharmaunternehmen. Erst kürzlich hat sich Decentriq mit Roche und Ringier zusammengeschlossen. Im selben Monat gab auch Goldbach seine Zusammenarbeit mit dem Jungunternehmen bekannt. Postfinance, Swisscom und die Schweizer Armee gehören ebenfalls zu den Kunden von Decentriq, wie es auf der Website heisst.

2021 und 2022 hat eine Jury aus Investoren und Experten Decentriq zu einem der Top 100 Schweizer Startups gekürt. An der hauseigenen Partnerkonferenz von Microsoft wurde Decentriq ausserdem zu einem der S chweizer "Partner of the Year 2022" ausgezeichnet.