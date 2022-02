Zürich in "4D"

Das Hochbaudepartement hat 2 virtuelle Versionen der Stadt Zürich online gestellt, die frei zugänglich sind. Via "Zürich virtuell" kann man einen digitalen Zwilling der Stadt erkunden. So lassen sich sowohl aktuelle als auch projektierte Gebäude, Bäume, Wälder und Brücken anschauen. Ausserdem kann man unter anderem Distanzen und Flächen messen oder Schattenwürfe zu verschiedenen Tageszeiten und an verschiedenen Tagen des Jahres simulieren, auch wenn gerade die letzte Funktion einige Wartezeit verursacht.