Zuger Gastro-Startup Menu wird amerikanisch

PAR übernimmt das 2017 gegründete Zuger Startup Menu Technologies. Man schliesse sich zusammen, "um unsere gemeinsame Vision einer All-in-One-Plattform für Restauranttechnologie voranzutreiben", heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung. Zu den finanziellen Details wurden keine Angaben gemacht.

PAR bietet Hardware-, Software- und Back-Office-Lösungen, die nach eigenen Angaben von über 110'000 Restaurants in 110 Ländern genutzt werden. Menu seinerseits hat eine Omni-Channel-Plattform aufgebaut, mit der Gastrobetriebe Bestellungen abwickeln und Liefer-Services integrieren können. Zu den weltweiten Kunden der Zuger Firma gehören gemäss Website Burger King, Vapiano oder Popeyes. Menu beschäftigt rund 150 Mitarbeitende, neben Zug auch in Niederlassungen in Barcelona, Novi Sad und Sao Paulo.

"Die Übernahme von Menu ermöglicht es PAR, die Off-Premise- und On-Premise-Bestellungen eines Restaurants in einem einheitlichen Techstack zu konsolidieren. Restaurants verfügen nun über ein einheitliches, datengesteuertes Netzwerk von der Bestellung bis zur Küche", sagt PAR-CEO Savneet Singh in der Mitteilung. Menu werde ein Unternehmen von PAR, bleibe aber eine eigenständige, offene E-Commerce-Plattform.