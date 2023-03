Zurich prüft ChatGPT im Versicherungsgeschäft

Die Zurich Versicherung testet derzeit, wie ChatGPT für die Schadensregulierung und Modellierung eingesetzt werden könnte. Künstliche Intelligenz könne enorme Effizienzgewinne erzeugen, etwa beim Extrahieren von Informationen oder dem Coden für statistische Modelle, sagte Zurich-Manager Ericson Chan, der 'Financial Times' (Paywall)

Chan wurde 2020 zum Chief Information and Digital Officer beim Versicherer ernannt . Er kam damals vom chinesischen Versicherungs- und Finanzdienstleister Ping An, der sich auf softwarebasierte Beurteilungen spezialisiert hat. Der Milliardenkonzern hat etwa das "Superfast Onsite Investigation System" entwickelt, das Unfallschäden mittels Bildanalyse bemessen soll.

Die Zurich reagiert mit dem Projekt auf die Herausforderungen seitens Ping An und Co. Aber auch auf Startups, die Dienstleistungen für Versicherungen anbieten, und in den Bereich drängeln. Zurich hat nun laut 'Financial Times' ein neues Patentprogramm ins Leben gerufen, das sich auf die automatisierte Risikoprüfung und KI-Systeme für die Bearbeitung von Rechnungen konzentriert.

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz durch Versicherer ist wegen der Auswirkungen auf die Privatsphäre und möglichem Bias umstritten. Das US-Startup Lemonade löste 2021 eine Kontroverse aus, als es behauptete, seine KI könne in Videos nonverbal Betrug erkennen. Das Insuretech-Unternehmen betonte im Nachhinein, dass es sich um eine allgemein verwendete Gesichtserkennungssoftware handelte.