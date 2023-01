Zusätzliches Geld für Yeekatee

Das 2021 vom ehemaligen Avaloq-Mitgründer Ronald Strässler sowie Kei Nufer, Didier Matthey und André Pierre Müller aus der Taufe gehobene Fintech-Startup Yeekatee hat 1,9 Millionen Franken in einer Pre-Seed Finanzierungsrunde erhalten. Zu den Investoren gehören die Gründer sowie 8 weitere Privatinvestoren, wie das Zürcher Unternehmen mitteilt.

Mit dem Geld sollen die Entwicklungsarbeiten intensiviert und das Team ausgebaut werden, damit die App bald fit für den Launch ist. In der Schweiz soll der Release noch in diesem April erfolgen. Nach dem Start soll dann ein steiler Steigflug beginnen. Man plane, die App schon Anfang 2024 in ganz Europa auszurollen, so Yeekatee. Aktuell hat das Fintech 8 Angestellte.

Die Yeekatee-App soll einerseits eine Investment-App mit einem breiten Angebot an Investitionsmöglichkeiten werden. Gleichzeitig soll sie aber, um sich von ähnlichen Apps abzuheben, ein soziales Netzwerk für ihre User sein. Diese sollen sich vernetzen, Portfolios teilen und aggregieren sowie Ideen untereinander austauschen können. Zusätzlich soll die Plattform Marktinformationen und Investment-Tutorials bieten, welche von Experten und Partnern wie Banken, Aktienhändlern und Asset Managern stammen.