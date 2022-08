Zwei Mal Schweizer Bronze an zentraleuropäischer Informatik-Olympiade

Zwei junge Schweizer haben an der diesjährigen zentraleuropäischen Informatik-Olympiade (CEOI) in Kroatien je eine Bronze-Medaille gewonnen. Insgesamt haben 52 junge Programmiererinnen und Programmierer vom 24. bis 30. Juli am Event in Varaždin teilgenommen, davon 4 aus der Schweiz.

Ausgezeichnet wurden Linus Lüchinger von der Kantonsschule am Burggraben (SG) und Elias Bauer vom Kollegium St. Fidelis (NW), wie die Wissenschafts-Olympiade mitteilt.

Ziel der Wissenschafts-Olympiaden ist es, Schülerinnen und Schüler in ihrem Lieblingsfach zu fördern und ihre wissenschaftliche Kreativität zu wecken. Ausgetragen werden die Wettbewerbe in den Disziplinen Informatik, Biologie, Chemie, Geografie, Mathematik, Philosophie, Physik, Robotik und Wirtschaft. Jährlich machen rund 4000 Talente bei diesen Wettbewerben mit.