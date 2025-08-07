20% mehr arbeitslose Informatiker als vor einem Jahr

Schweizer Informatik-Talente an Olympiade ausgezeichnet
Beim internationalen Programmierwettbewerb in Bolivien erhielten alle vier Mitglieder der Schweizer Delegation eine Medaille oder Auszeichnung.
Loading
Beim internationalen Programmierwettbewerb in Bolivien erhielten alle vier Mitglieder der Schweizer Delegation eine Medaille oder Auszeichnung.
René Manser übernimmt beim IT-Dienstleister die Abteilungsleitung Base Infrastructure Services. Er hat seine neue Stelle Anfang August angetreten.
Der ehemalige Microsoft-Mann tritt an die Seite von Marianne Janik.
Simmler forscht an der Universität St. Gallen zu Strafrecht und Digitalisierung.