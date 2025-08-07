20% mehr arbeitslose Informatiker als vor einem Jahr

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat Zahlen zur Arbeitsmarktsituation im Juli publiziert. Die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz erhöhte sich im Juli 2025 gegenüber dem Vormonat um 1,8%.

Stärker wuchs die Zahl im Wirtschaftszweig Informatik und Kommunikation. Im Juli waren über 6000 Personen als arbeitslos gemeldet, 3,2% mehr als im Juni 2025 und gar 18% mehr als noch vor einem Jahr.

Darunter befinden sich fast 4000 Personen aus dem Teilbereich Informatik. Hier ist die Zahl der als arbeitslos gemeldeten Personen im Jahresvergleich um 19,9% gestiegen. Die Arbeitslosenquote in der Informatik liegt bei 3,9% – und damit deutlich über dem Schnitt über alle Branchen hinweg (2,7%)

In den vergangenen Monat flachte die Kurve leicht ab. Wie auch im vergangenen Jahr scheint die Zahl der Arbeitslosen in der zweiten Jahreshälfte wieder stärker zu wachsen.