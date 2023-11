Hausmitteilung: Wir haben da was gewonnen

Der Verlegerverband Schweizer Medien zeichnet jedes Jahr die innovativsten und qualitativ besten Fach- oder Spezialpublikationen aus: mit dem Q-Award.

Als wir uns im vergangenen Sommer für die diesjährige Vergabe anmeldeten, rechneten wir nicht mit dem Spitzenplatz. "Rang 2 isch ja o suberi Büez", sagte einst Züri-West-Frontmann Kuno Lauener über seinen Lieblingsverein YB und etwas Ähnliches dachten wir insgeheim auch.

Keine ausgedruckte Website

Denn die Fachpresse ist immer noch stark print-orientiert und noch nie hat ein reines Online-Magazin den Q-Award gewonnen. Lustig dazu auch die E-Mail der Organisatoren: Normalerweise hätte man die Möglichkeit, sein Magazin aufzulegen. Aber "Sie können natürlich auch ein Tablet aufstellen oder etwas in ausgedruckter Form hinlegen."

Am "Gabentisch": Printmagazine und ein Computer mit unserer Website.

Wir haben dann darauf verzichtet, unsere Website auszudrucken und sind ohne grosse Erwartungen an die Preisverleihung gefahren. Umso schöner war die Überraschung, dass sich die Jury am Schluss erstmals für ein reines Online-Magazin entschied.

Wir haben tatsächlich den Q-Award 2023 gewonnen und freuen uns unheimlich darüber. Es ist eine wunderbare Auszeichnung, Würdigung und Wertschätzung unserer Arbeit, die sich glücklicherweise auch anhand wachsender Leserzahlen zeigt.

Wertschätzung und Motivation

Der Award ist gleichzeitig auch Motivation, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und uns weiterhin kritisch und fair mit den Geschehnissen der IT-Welt auseinanderzusetzen.

An dieser Stelle vielen Dank an die Jury, unsere treuen Leserinnen und Leser und auch herzliche Gratulation an die Kolleginnen und Kollegen der Fachpresse, die – hauptsächlich in gedruckter Form – ebenfalls einen herausragenden und wichtigen Job machen.