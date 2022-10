Aargauer Informatikabteilung bezieht neues Zentrum

Die Informatikabteilung des Kantons Aargau, welche bisher auf 4 Standorte aufgeteilt war, arbeitet neu vereint unter einem Dach in Unterentfelden. Sie hat offiziell ihre Räumlichkeiten im sanierten kantonseigenen Bildungs- und Verwaltungszentrum (BVZ) in der Ortschaft bezogen.

Wie das Departement Finanzen und Ressourcen des Kantons Aargau mitteilt, fand am 19. Oktober im Rahmen einer kleinen Einweihungsfeier die offizielle Schlüsselübergabe statt. Knapp ein Jahr lang hatten die Sanierungsarbeiten im BVZ gedauert.

Für diese Arbeiten und die Zusammenlegung der Informatikabteilung hatte der Aargauer Grosse Rat im Juni 2021 einen Kredit von 10,9 Millionen Franken bewilligt. Der Kanton Aargau spare im Gegenzug durch die Konzentration der Informatik-Organisationseinheiten an einem kantonseigenen Standort jährliche Mietkosten von rund 670'000 Franken, hiess es damals.

"Durch den Zusammenzug können zahlreiche Synergien genutzt und die Effizienz gesteigert werden. Die Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Aargau profitieren von einem einfachen Zugang zu unserem vielfältigen digitalen Dienstleistungsangebot, das wir laufend erweitern," sagt Regierungsrat Markus Dieth, Vorsteher des Departements Finanzen und Ressourcen, in der Mitteilung.

Fritz Zanzerl, Leiter der Informatikabteilung Aargau, erklärt: "Bis jetzt hatten wir an jedem Standort eine eigene Standortkultur. Jetzt werden wir als Team stärker zusammenwachsen und eine einheitliche Kultur entwickeln." Rund 180 Arbeitsplätze sollen im BVZ entstehen, die sämtliche Anforderungen an eine moderne Arbeitswelt erfüllen sollen. "Dadurch werden wir als Dienstleister stärker und robuster gegenüber unterschiedlichen Dynamiken in unserem Umfeld", so IT-Leiter Zanzerl.