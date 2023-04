Accenture stellt riesiges Beraterteam für KI-Anwendungen zusammen

Vor rund 2 Jahren brach der Metaverse-Hype aus. Aktuell ist es wieder sehr still darum. Gefüllt wird diese Stille vom Lärm um ChatGPT und andere generative KI-Systeme. Und wie damals melden sich auch heute die zukünftigen Consulter für das Business, solche Lösungen bei Unternehmen zu implementieren, sehr schnell. Einer der ersten ist Accenture, einer der weltweit grössten IT-Dienstleister.

Accenture meldet, dass man ein unternehmensweites Center of Excellence für Generative AI und Large Language Models (LLMs) aufgestellt habe. Das Team soll nicht weniger als 1600 Fachleute für das Gebiet umfassen. Inside-it.ch fragt sich ein wenig, wo die alle so schnell hergekommen sind. Darüber hinaus könne dieses Team auch noch auf das Know-how von rund 40'000 anderen KI- und Daten-Fachleuten bei Accenture zurückgreifen, so der IT-Dienstleister vollmundig.

Dass es bald eine grosse Nachfrage nach Beratungsleistungen auf diesem Gebiet geben wird, liegt allerdings, wohl auch anders als beim M;etaverse, auf der Hand. Accenture hat im Vorfeld seiner Ankündigung eine globale Umfrage unter Führungskräften von grossen Unternehmen durchgeführt. 98% davon, also beinahe alle, glauben laut Accenture, dass generative KI-Anwendungen in den kommenden 3 bis 5 Jahren eine wichtige Rolle in ihren Unternehmensstrategien spielen werden.