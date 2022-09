Achim Freyer ist neuer Schweiz-Chef von Fortinet

Per 1. September hat Achim Freyer seine Position als neuer Country Manager Schweiz von Fortinet angetreten. Er folgt auf Franz Kaiser, der nach 18 Jahren als Regional VP des Security-Spezialisten in Pension geht. Freyer kommt von Rubrik und war dort zuletzt in Lausanne als Regional Vice President Alpine tätig. Zu seinen früheren Stationen gehören unter anderem Orange und Dell, wo er General Manager Commercial Switzerland war.

Er sehe den Schritt als eine "logische Fortsetzung meiner Karriere, nachdem ich mich in letzter Zeit mit Sicherheitsproblemen befasst habe, die auf die Zunahme von Ransomware zurückzuführen sind", schreibt Freyer auf Linkedin.

Auf Anfrage von insidet-it.ch erklärt er zu seinen Zielen bei Fortinet: "Ich möchte die hervorragende Arbeit von Franz Kaiser weiterführen, inklusive dem weiteren Wachstum." Die Präsenz bei Enterprise Kunden solle verstärkt und die Schweizer Organisation mit dem Umsatz entsprechend weiter vergrössert werden.

Er wolle den "Kunden die erweiterten Möglichkeiten der Fortinet Fabric nahebringen und die führende Position in der Schweiz zusammen mit Partnern weiter erfolgreich ausbauen", so Freyer weiter. Aktuell würden bei Fortinet rund 80 Mitarbeitende an den Standorten in Lausanne und Dietlikon arbeiten.