Adfinis eröffnet erste Niederlassung in Deutschland

Der IT-Dienstleister Adfinis hat am 1. August eine Niederlassung in Deutschland eröffnet. Damit wolle man die Präsenz in Europa weiter stärken, teilt der Schweizer Open-Source-Spezialist mit. Neben den Standorten in Bern, Basel, Zürich und Lausanne verfügt Adfinis bereits über Niederlassungen in den Niederlanden und in Australien. Insgesamt sind aktuell rund 80 Mitarbeitende beschäftigt.

Mit dem neuen Büro in München übernimmt Adfinis auch das DevOps-Team der Firma Erick Sterck. Als Systemhaus berät Erik Sterck Kunden in den Bereichen Rechenzentren und Cloud Computing. "Um das rasante Wachstum der Kunden im Bereich von digitalen Transformationsprojekten weiter voranzutreiben, hat sich Erik Sterck auf die Suche nach einem starken Partner gemacht, welcher im DevOps und Open Source Umfeld etabliert ist", so die Mitteilung. Diesen Partner habe man mit Adfinis gefunden.

Ralf Scharly und Sascha Zimmer werden als "etabliertes Duo" zusammen mit Michael Moser, Chief Growth Officer von Adfinis, die Geschäftsleitung von Adfinis Deutschland übernehmen. Die bisherigen DevOps-Mitarbeitenden von Erik Sterck wechseln dabei zu Adfinis Deutschland, bestehende Kunden werden zukünftig gemeinsam betreut.

Mit dieser strategischen Expansion wolle Adfinis besonders in den Bereichen DevSecOps, Automation, digitale Souveränität und Enterprise Linux Workloads wachsen. "Dafür ist die Gründung eines Standorts in Deutschland ein entscheidender Schritt. Zudem bietet Deutschland eine hohe Dichte an talentierten Technikerinnen und Techniker, was uns ein zusätzliches Argument für diesen Schritt liefert", erklärt CGO Michael Moser in der Mitteilung.