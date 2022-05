Alexander Wenzler ist nicht mehr Solutions-Chef bei Alltron

Seit dem 1. Mai arbeitet Alltrons Solutions-Chef Alexander Wenzler neu auch für die Agentur White Rabbit Communications. "Auf Mandatsbasis bis maximal 40%", erklärt Mitgründerin Milena Thalmann gegenüber inside-it.ch. Zusätzlich habe sich Wenzler am Unternehmen beteiligt, wie er selbst erklärt.

Thalmann und Wenzler kennen sich bestens, sie arbeiteten fast 10 Jahre lang gemeinsam für Datastore, er als CEO, sie als Marketing-Chefin.

Möglich macht das Engagement Wenzlers seine Pensenreduktion von 80% auf 60% bei Alltron, wo er das bis dato das Solutionsgeschäft verantwortete. "Es war mein Wunsch, zu reduzieren und mich längerfristig im Bereich Unternehmensconsulting zu etablieren", sagte Wenzler am Telefon zu inside-it.ch. Aus diesem Grund habe er seine Leitungsfunktion abgegeben, werde in diesem Bereich Alltron aber weiterhin als Berater zur Verfügung stehen.

Der Mägenwiler Disti sucht indes aktuell nach einem Nachfolger . CEO Andrej Golob sei von Anfang an in seine Pläne eingeweiht gewesen, so Wenzler.