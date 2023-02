Atlassian patcht kritische Jira-Lücke

Atlassian hat einen Fix veröffentlicht, um eine kritische Lücke in Jira Service Management Server und Data Center zu beheben. Die Schwachstelle könnte von einem Angreifer missbraucht werden, um sich als ein anderer User auszugeben und so unbefugten Zugriff auf anfällige Instanzen zu erhalten.

Die Schwachstelle (CVE-2023-22501) mit einem CVSS-Score von 9.4 von 10 wurde in Jira Service Management Server und Data Center 5.3.0 eingeführt, die Versionen 5.3.0 bis 5.3.1 und 5.4.0 bis 5.5.0 sind betroffen. Cloud-Instanzen sind gemäss Atlassian nicht anfällig.

Wenn Schreibzugriff auf ein User Directory und ausgehende E-Mails auf einer Jira-Service-Management-Instanz aktiviert sind, könnte ein Angreifer Zugriff auf ein Sign-up-Token eines Nutzers erhalten, der zwar im System angelegt, aber noch nicht aktiviert wurde. Mit dem Token könne der Angreifer das Konto aktivieren und so Zugriff auf die Jira-Instanz erhalten. Diese Sign-up-Token würden unter Umständen als Teil von Service-Tickets per E-Mail verschickt. Bot-Konten seien deshalb besonders anfällig. "Auf Instanzen mit Single-Sign-On können externe Kundenkonten in Projekten betroffen sein, bei denen jeder sein eigenes Konto erstellen kann", warnt Atlassian.