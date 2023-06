AWS investiert 100 Millionen Dollar in Services für generative KI

AWS nimmt im Wettrennen um den KI-Markt viel Geld in die Hand: Der amerikanische Cloud-Primus will 100 Millionen Dollar in ein Generative AI Innovation Center stecken. Dort sollen Kunden mithilfe von Strategen, Datenspezialisten, Ingenieuren und IT-Architekten von AWS lernen, generative Künstliche Intelligenz für ihre Produkte, Services und Prozesse zu nutzen, wirbt der Konzern in einer Mitteilung.

Im Center sollen kostenlose Workshops und Schulungen Firmen helfen, Anwendungsfälle zu identifizieren und umzusetzen. Es geht darum, die richtigen Large Language Models (LLMs) sowie Proof-of-Concepts zu entwickeln und schliesslich Lösungen zu realisieren. Natürlich wirbt AWS bei der Gelegenheit dafür, dass hauseigene Tools wie Codewhisperer, Sagemaker, Titan oder Bedrock eine wichtige Rolle spielen könne.