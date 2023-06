Axelion vergrössert seine Geschäftsleitung

Der Deutschschweizer ICT-Dienstleister Axelion hat seine Geschäftsleitung erweitert. Mit dem Wachstum seien auch die Anforderungen an die interne Organisation sowie das Management rund um die Bereiche Projects & Operations gestiegen, heisst es in einer Mitteilung der Firma. Deshalb wurde für Florian Döbeli die Stelle als Head of Projects geschaffen.

Mit einer neuen strategischen Ausrichtung und der breiter aufgestellten Geschäftsleitung will sich das Unternehmen so für die Zukunft wappnen. Döbeli werde künftig eng mit der Operations-Abteilung von Roland Buchser zusammenarbeiten, schreibt Axelion. Zuvor wurde auch der Projects-Bereich von ihm geleitet. Jetzt wird dieser von Döbeli übernommen.

Vor Axelion war Döbeli im nationalen sowie internationalen Projektmanagement bei HP und HPE tätig. Zudem arbeitete er während mehreren Jahren in unterschiedlichen Leitungsfunktionen bei UMB. "Mit seiner Erfahrung im Bereich der Organisationsentwicklung wird er den Bereich Projects weiter vorantreiben", schreibt der ICT-Dienstleister.

Axelion wurde im Jahr 1996 unter dem Namen Eglin Telecom gegründet. In seiner heutigen Form entstand das Unternehmen durch die Fusion mit mehreren Firmen aus der ICT-Branche. Das Geschäft bietet Dienstleistungen in den Bereichen Cloud und ICT an und ist nach eigenen Angaben auf Modern Workplace, ICT für den Gesundheitsbereich und Cybersecurity spezialisiert. Die Firma verfügt über Niederlassungen in Aarau, Baden, Muttenz, Rothenburg sowie Zürich und beschäftigt 50 Mitarbeitende.