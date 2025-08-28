Babs spricht 100 Millionen für 10 Jahre Polyalert

Neue nationale Plattform für Geodaten
Die Plattformen mit Geodaten verzeichnen Millionen Besuche. Ein einziges Geoportal soll jetzt alle Daten aus der Schweiz zusammenführen.
