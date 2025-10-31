Basel-Stadt holt sich SAP-Unterstützung

Abo
Das BIT beschafft sich eine Automatisierungsplattform
Der Aufbau einer Automatisierungsplattform, eines Centers of Excellence für die Automatisierung und zusätzliche Dienstleistungen werden bis zu rund 64 Millionen Franken kosten.
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Der Aufbau einer Automatisierungsplattform, eines Centers of Excellence für die Automatisierung und zusätzliche Dienstleistungen werden bis zu rund 64 Millionen Franken kosten.
Während der Wechsel auf ein neues ERP-System geklappt hat, muss die Ablösung von SAP Stäfa noch warten. Das Migrationsprojekt wird abgebrochen und neu ausgeschrieben.
In einem Brief an die Bundeskanzlei fordert Thomas Süssli eine Private-Cloud-Lösung für die Armee.
Im Nationalrat wurde eine Motion zur Digitalisierung der Fahrausweise eingereicht. Die Kantone Schwyz und Zürich verkündeten die Einführung des elektronischen Lernfahrausweises.