Basel-Stadt holt sich SAP-Unterstützung

31. Oktober 2025 um 14:27
Abo
image
Foto: Eryk Piotr Munk / Unsplash

Die Personallösungen des deutschen Anbieters benötigen offenbar mehr Ressourcen in der kantonalen Informatik. Smahrt Consulting soll in den nächsten fünf Jahren unterstützen.

Der Kanton Basel-Stadt setzt grossflächig auf die Geschäftsverwaltungslösungen des deutschen Anbieters SAP. Neben dem ERP seien für die Personalverwaltung auch SAP HCM und Successfactors im Einsatz, heisst es in einer öffentlichen Ausschreibung auf der Beschaffungsplattform Simap. Darin wurde ein Dienstleister gesucht, der bei Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung der HR-Lösungen während der nächsten fünf Jahre unterstützt.
