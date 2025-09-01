Basler Btelligent firmiert neu als Altyca

Das Basler Beratungsunternehmen Btelligent mit Sitz in Basel tritt neu unter dem Namen Altyca auf. Das Kofferwort sei abgeleitet aus altus (hoch) und analytica (Analyse). Wie das Unternehmen mitteilt, sei mit dem Namenswechsel auch eine strategische Neuausrichtung verbunden.

Die Entscheidung zur Umfirmierung und Neuausrichtung mit Fokus auf die Schweiz sei bewusst gefallen: "Der Schweizer Markt hat eigene Anforderungen – von der Regulatorik über den Datenschutz bis hin zu Kultur und Zusammenarbeit. Altyca setzt genau hier an: mit kurzen Wegen, partnerschaftlicher Zusammenarbeit und einem Team, das die lokalen Anforderungen bestens versteht", sagt Co-Geschäftsführer Caspar von Stülpnagel in der Mitteilung.

Er und sein Co-Geschäftsführer Sandro von Ins legen ferner den Fokus auf Databricks und Microsoft: "Neben lokaler Beratungskompetenz punkten wir mit einem tiefen technischen Verständnis. Databricks und Microsoft haben sich in der Praxis als verlässliche Technologieplattformen bewährt, wenn es darum geht, Daten im KI-Kontext sicher und effizient zu nutzen. Wir sind überzeugt, für unsere Kunden damit den grössten Mehrwert zu erzielen", erklärt von Ins.

Die beiden Co-Geschäftsführer leiten seit 2021 das 40-köpfige Team von früher Btelligent und heute Altyca in Basel und Zürich. Das Unternehmen zählt nach eigenen Angaben über 100 Unternehmen verschiedener Branchen zu seinen Kunden. Der Schwerpunkt liege dabei auf mittelgrossen Firmen aus der produzierenden Industrie.