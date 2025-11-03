Bei SwissICT kommt es zum Präsidentenwechsel

SwissICT steht vor einem Wechsel an der Spitze seines Präsidiums. Thomas Flatt hat auf die Generalversammlung 2026 hin seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er präsidierte den Verband seit Mai 2004.

Seit SwissICT vor 25 Jahren aus der Fusion von SVD und WIF hervorgegangen ist, habe Flatt die Entwicklung des Verbandes geprägt, erst als Vorstandsmitglied im Strategieausschuss und anschliessend als dessen Präsident. "Er engagierte sich von Beginn weg für ein Zusammenrücken der Branchenverbände, war Gründungsmitglied und Vizepräsident von ICT Switzerland, die später mit Digitalswitzerland fusioniert wurde. Er schmiedete Allianzen mit Verbänden und Organisationen wie Asut, Swico, CH Open, ISSS, der Schweizerischen Informatik Gesellschaft und vielen mehr", schreibt SwissICT.

Starkes Engagement für die ICT-Berufsbildung

Der ehemalige CEO von Abraxas habe auch bei der Entwicklung der Berufsbildung im ICT-Sektor eine Schlüsselrolle gespielt. So sei die Vorgängerorganisation von ICT-Berufsbildung Schweiz, I-CH, unter seiner Führung als Aktiengesellschaft in den Verband übernommen und stabilisiert worden. Dieser Schritt habe die Basis für den neuen nationalen Verband für die Berufsbildung gelegt, bei dem Flatt ebenfalls Gründungsmitglied war.

"Besonders stolz ist er auch auf die Entwicklung des Digital Economy Award. Dieser hat eine lange Tradition und wurde ausgehend vom Swiss IT Award im Jahr 2004, über den Swiss ICT Award und heute als Digital Economy Award mit unterschiedlichen Partnern entwickelt", heisst es weiter. Während seiner gesamten Präsidentschaft habe Flatt diese Aufgabe im Nebenamt wahrgenommen, während er hauptberuflich in der Gruppenleitung von Swisscom, der Konzernleitung von Adecco und als Unternehmer, CEO oder Verwaltungsrat in mittelständischen Unternehmen aktiv war.

"Auf diese unternehmerischen Tätigkeiten und Verwaltungsratsmandate möchte sich Flatt in Zukunft wieder stärker konzentrieren, weshalb er nun nach rund 25 Jahren seine Aufgaben in der Verbandslandschaft ab- bzw. weitergeben möchte", so die Mitteilung.

Nachfolger intern gefunden

Claude Honegger.

Sein Nachfolger wurde intern gefunden. Das bisherige Vorstandsmitglied Claude Honegger wird der Generalversammlung als neuer Präsident vorgeschlagen. Honegger war unter anderem von 2015 bis 2019 Group CIO der Credit Suisse. Danach wechselte er in eine Laufbahn als Berater, Investor und Verwaltungsrat. 2023 übernahm er auf Wunsch der UBS nochmals für ein Jahr die CIO-Rolle bei der CS zur Unterstützung der Integration. Aktuell ist er Verwaltungsrat von Karakun, im Investment Advisory Board des Swiss Entrepreneur Private Equity Funds und in weiteren Gremien aktiv.

"Claude hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Leitung globaler Technologie-Organisationen und ist als langjähriger SwissICT-Vorstand und Präsident unserer Expertenkommission und Fachgruppen eine ideale Besetzung und mein Wunschkandidat für dieses Amt“, sagt der scheidende Verbandspräsident Thomas Flatt.