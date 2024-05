BFH besetzt neue Professur für User Experience & Data Visualization

Julia Mia Stirnemann übernimmt die neue Professur für User Experience & Data Visualization am Institut Public Sector Transformation der Berner Fachhochschule (BFH). Erfolgreiche Digitalisierung im öffentlichen Sektor bedinge benutzerfreundliche Informatikanwendungen, ansonsten würden sie von den Mitarbeitenden und der Bevölkerung nicht akzeptiert, schreibt die BFH zum Hintergrund. Die wachsende Datenflut benötige zudem verständliche Visualisierungen, um die richtigen Schlüsse daraus abzuleiten und Entscheidungen zu fällen. Aus diesen Gründen habe das Institut Public Sector Transformation am Departement Wirtschaft die neue Professur geschaffen, so die Mitteilung.

Julia Mia Stirnemann promovierte 2016 an der Philosophisch-historischen Fakultät der Universität Bern und der Hochschule der Künste Bern (HKB). Ihre Schwerpunkte liegen im Bereich User Experience, Interaction Design sowie Designmethoden. Nach ihrer Promotion arbeitete sie mehrere Jahre in der Privatwirtschaft und dozierte an der HKB sowie an der American University of Sharjah.