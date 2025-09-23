BIT muss IT-Dienstleistungen teurer einkaufen

23. September 2025 um 07:12
Abo
image
Campus Meielen in Zollikofen BE. Foto: BIT

Für fast 65 Millionen Franken beschafft das Bundesamt für Informatik und Kommunikation externe IT-Dienstleistungen. Das sind fast fünf Millionen mehr als ursprünglich vorgesehen.

Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) suchte in einer öffentlichen Ausschreibung Partner für die Bewirtschaftung von Informatiklösungen. Es sollten in fünf Losen jeweils mehrere externe Anbieter für die Führung von Produkt-Lebenszyklen gefunden werden, heisst es auf der Beschaffungsplattform Simap.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

imageAbo

OIZ beschafft Huawei-Storage

Der chinesische Hersteller soll die Speichersysteme des IT-Dienstleisters der Stadt Zürich modernisieren.

publiziert am 22.9.2025
imageAbo

Appenzell Innerrhoden will Informatik aufstocken

Damit die Verwaltung von Appenzell Innerrhoden ihre Digitalisierungsziele weiterverfolgen kann, sind zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen notwendig.

publiziert am 22.9.2025
image

KI-Startup Veezoo sammelt 6 Millionen ein

Das ETH-Spin-off will mit dem eingeworbenen Geld seine KI-Plattform weiterentwickeln und plant die Expansion nach Europa und in die Vereinigten Staaten.

publiziert am 22.9.2025
image

Schweizweit erster Master in Digital Government

Die Berner Fachhochschule lanciert im Herbst 2026 einen Master-Studiengang für digitale Verwaltung. Das Teilzeitstudium richtet sich an Behördenmitarbeitende und Quereinsteiger.

publiziert am 22.9.2025