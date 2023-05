BRACK.CH Business - Der Partner für Geschäftsbedarf

BRACK.CH Business zeichnet sich durch eine breite Palette an Produkten für den Geschäftsbedarf aus. Das Sortiment umfasst mit über 250'000 Artikeln eine grosse Auswahl an Büromaterialien, IT-Zubehör, Werkzeugen, Elektronik, Sicherheitsausrüstungen und vielem mehr. Hier finden Unternehmen alles, was sie für den täglichen Betrieb benötigen. Gerade bei der Beschaffung gibt es bei Unternehmen und Institutionen grosses Potenzial, um Kosten zu sparen. Dabei kann sich die Lieferantenwahl als entscheidender Schlüsselfaktor erweisen. Jedes Unternehmen, ob gross oder klein, hat seine eigenen Anforderungen und unterschiedliche Rahmenbedingungen. Bei BRACK.CH Business gibt es individuelle Lösungen für die Bedürfnisse jedes Unternehmens.

Alles aus einer Hand

BRACK.CH Business unterstützt Geschäftskunden bei ihrer Material- und Warenbeschaffung und sorgt für ein Gesamtpaket aus Sortiment, Service und Logistik. Firmen, Institutionen und Einrichtungen profitieren von attraktiven Konditionen und einer exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Beratung. Dabei wird von der effizienten Warenbeschaffung bis hin zu fundiertem Produkt-Know-how alles aus einer Hand abgedeckt. Das erfahrene Team unterstützt zudem bei der Planung und Umsetzung von Projekten und bietet massgeschneiderte Lösungen für die Optimierung von Prozessen und bei der Einsparung von Kosten.

B2B: Effizient und unkompliziert

Der Vorteil von BRACK.CH Business liegt auf der Hand: Dank des benutzerfreundlichen Online-Shops ist die Bestellung von Geschäftsbedarf effizient, einfach und unkompliziert. Bis 17 Uhr bestellt, erfolgt die Lieferung zuverlässig und schnell am nächsten Arbeitstag. Bei Bestellungen ab einem Warenwert von 50.– Franken ist die Zustellung portofrei. Die Lieferung aller Produkte ab einem Lager spart für den Empfänger zudem wertvolle Ressourcen beim Wareneingang und ist ökologisch sinnvoll. Die bestellte Ware bleibt auf Wunsch auch im BRACK.CH-Logistikzentrum und kann flexibel abgerufen werden – das spart wiederum die Kosten und den Aufwand einer eigenen Zwischenlagerung. Die reservierte Ware ist in der Wunschkonfiguration unabhängig von der Nachfrage im Markt jederzeit verfügbar und abrufbar. Das zahlt sich in Zeiten schwieriger Produktions- und Lieferbedingungen aus. Doch die digitalen Möglichkeiten enden hier noch längst nicht. Über Schnittstellen und Datenexporte lassen sich Kundensysteme direkt mit BRACK.CH Business verbinden und verschlanken Geschäftsprozesse in der Beschaffung und Buchhaltung.

Kundenorientierung im Fokus

Neben dem breiten Angebot und der schnellen Lieferung punktet BRACK.CH Business auch mit einem hervorragenden Kundenservice. Ein kompetentes Team steht den Geschäftskunden jederzeit zur Verfügung und beantwortet Fragen schnell und zuverlässig – sowohl beim Online-Angebot als auch in der persönlichen Betreuung. Individuelle Kundenbedürfnisse werden in persönlichen Gesprächen ermittelt und so das bestehende Online-Angebot auf Wunsch ergänzt.