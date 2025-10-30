Britisches Startup gewinnt Armasuisse-Wettbewerb

Zum sechsten Mal hat Armasuisse einen "Cyber Startup Challenge" durchgeführt. Mit dem Wettbewerb sollen innovative Technologien von Jungunternehmen im Bereich Cyber gefördert werden. Der diesjährige Gewinner ist Pometry aus London.

Das Startup wurde 2021 gegründet und entwickelt eine zeitbasierte Graphenplattform. "Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen, die komplexe Datenumwandlungen oder spezielle Speicher erfordern, ermöglicht die Technologie die sofortige Analyse umfangreicher, sich ständig weiterentwickelnder Graphendaten", so Armasuisse. Dieser Ansatz erfasse nicht nur statische Beziehungen, sondern auch die zeitliche Dimension, wie sich Daten im Laufe der Zeit verändern, verbinden und verhalten.

Laut Website zählen Hochschulen, Forschungslabore, Unternehmen wie Snowflake oder die Kryptowährung Tether zu den Kunden von Pometry. "Die Plattform wird in Branchen wie Finanzen, Versicherungen und sozialen Netzwerken eingesetzt, in denen das Verständnis komplexer und dynamischer Beziehungen von entscheidender Bedeutung ist", schreibt Armasuisse. Darüber hinaus kombiniere Pometry hohe Geschwindigkeit mit tiefgreifender Analysefähigkeit, "wodurch Nutzerinnen und Nutzer versteckte Muster aufdecken, Betrugsfälle erkennen und KI-Anwendungen der nächsten Generation entwickeln können, um ständig ändernde Daten in strategische Erkenntnisse umzuwandeln".

Pometry habe sich im Wettbewerb gegen starke internationale Konkurrenz durchgesetzt, heisst es weiter. Als Siegespreis erhält das Startup einen Auftrag im Wert von bis zu 100'000 Franken zur Umsetzung eines Proof of Concept seiner Technologie im Umfeld des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).