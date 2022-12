Bundesrat will Banken zur Öffnung ihrer Schnittstellen motivieren

Anders als in der EU und in Grossbritannien gibts in der Schweiz für Banken oder Fintechs keine gesetzliche Pflicht, Drittanbietern auf Wunsch der Kundschaft Daten zur Verfügung stellen zu müssen.

Das soll sich ändern. Wie der Bundesrat mitteilt, hat er das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) beauftragt, ihm bis im Juni 2024 Massnahmen zu unterbreiten – falls sich die Finanzbranche nicht ausreichend für die Öffnung ihrer Schnittstellen engagieren würde.

Es braucht verbindlichere Regeln

An seiner letzten Sitzung hat der Bundesrat "die Entwicklungen und Zukunftsperspektiven von Open Finance in der Schweiz zur Kenntnis genommen", wie es weiter heisst. Das Engagement der Branchenverbände und verschiedener Finanzinstitute sei zu begrüssen. Projekte in Bereichen wie Altersvorsorge, Vermögensverwaltung, Zahlungsverkehr und Multibanking wurden lanciert und seien "vielversprechend".

Aber das genügt offenbar nicht: "Es braucht bei der Öffnung der Datenschnittstellen jedoch konkretere Fortschritte sowie mehr Verbindlichkeit", schreibt der Bundesrat. Er hofft allerdings, dass ein marktbasierter Ansatz funktioniere. Sollte das nicht klappen, muss das EFD bis 2024 mögliche Massnahmen vorschlagen.

Bis in der Schweiz also ähnliche Regeln wie im Umland gelten, dürften noch viele Jahre vergehen.