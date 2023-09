C# verschwindet aus den Top 5 der Programmiersprachen

Wie jedes Jahr hat der Verband Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) sein Programmiersprachen-Ranking veröffentlicht. Laut eigenen Angaben zählt der Verband weltweit über 400'000 Mitglieder. In der Schweiz sind es laut Website rund 2800.

Zur Erhebung des Rankings , das nach Popularität abgestuft ist, heisst es im IEEE-Magazin ''Spectrum': "Mit Popularität meinen wir, dass wir versuchen, die Sprachen zu bewerten, die aktiv verwendet werden." Die Top 5 sind:

Python

Java

C++

C

Javascript

Java hat im Vergleich zum Vorjahr 3 Plätze gut gemacht, C# ist aus den Top 5 verschwunden. Gleichzeitig wird eine Rangliste "Jobs" angezeigt. Hier steht SQL – in der anderen Rangliste auf Platz 7 – zuoberst. Das Magazin kommentiert: "Ironischerweise ist es sehr unwahrscheinlich, dass Sie einen Job als reiner SQL-Programmierer bekommen. Stattdessen lieben es Arbeitgeber, sie lieben es wirklich, SQL-Fähigkeiten im Tandem mit einer anderen Sprache wie Java oder C++ zu sehen."

Überhaupt, so 'Spectrum', habe die Zusammenstellung des Rankings gezeigt, dass Programmiersprachen schreckliche Namen hätten: "Für C entstand die noch grössere nominative Monstrosität von C++. Dies machte es akzeptabel, Symbole einzubauen, eine Tradition, die mit Namen wie C# und F# fortgeführt wurde. Aber vielleicht noch schlimmer ist die alternative Art, nur allgemeine Substantive als Namen zu verwenden, zum Beispiel Rust, Ruby und Scheme."